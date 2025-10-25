Наделя под знаковой датой: 81-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье

А в Долине Славы провели церемонию захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

23 октября - памятная дата для жителей Мурманской области. Этот день ознаменован разгромом немецко-фашистских войск в советском Заполярье. И северяне традиционно проводят митинг у памятника Алёши.

А в Долине Славы провели церемонию захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

В Североморск прибыл учебный корабль «Смольный». На его борту были курсанты высших военно-морских учебных заведений Военно-морского флота из Владивостока и Севастополя, которые проходят морскую практику. Здесь ребята познакомились с заместителем командующего Северным флотом по военно-политической работе Игорем Курочкиным. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием в главную базу Северного флота. В Североморске курсантов из Владивостока и Севастополя сменят учащиеся военно-морских учебных заведений из Калининграда и Санкт-Петербурга.

Мурманские кадеты показали своё мастерство в спасении жизней. Ребята приняли участие в региональном сборе кадетских классов и соревнованиях на переходящий кубок начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Мурманск посетила делегация иностранных журналистов. Три дня они провели в нашем регионе в рамках пресс-туров, направленных на развитие и укрепление взаимоотношений дружественных стран.

В Мурманской области открыли передвижную выставку «Отец Героя России», приуроченную ко Дню отца. Экспозиция – результат совместной работы Мурманской областной Думы, Филиала фонда «Защитники Отчества» и семей героев, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Школьникам Мурманской области рассказали, как работают региональные предприятия по выработке электроэнергии. В Центре гражданско-патриотического воспитания для детей и подростков «На Севере – жить!» провели три профориентационных мероприятия.

Самозанятые смогут получать больничные выплаты от государства. Это станет доступно благодаря новому законопроекту правительства России, который рассмотрели на этой неделе на заседании профильного комитета в областной Думе.

В Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина проводили на заслуженный отдых легендарного хирурга, воспитавшего не одно поколение врачей и спасшего сотни жизней за время практики. Об Александре Коваленко, посвятившем более полувека своей жизни хирургии, расскажут журналисты «Арктик-ТВ».

Стоит ли пристегиваться в автомобиле и как сделать себя видимым на дороге? Ответы на эти и не только были даны сотрудниками Госавтоинспекции Мурманской области. Акции «Пристегнись» и «Засветись» продолжают работу на территории города.

Что общего между пилотом самолёта и хирургом? Как должен действовать врач в экстренных ситуациях? В Мурманске собрались на научно-практическую конференцию ведущие сосудистые и эндовоскулярные хирурги со всей страны, чтобы обменятся опытом.

В честь своего 99-летия Мурманский областной краеведческий музей провёл День открытых дверей. Мероприятие собрало рекордное число посетителей.

Диалог на тему «Наука и религия» состоялся в стенах Мурманского арктического университета.

Музей истории органов внутренних дел Мурманской области открыл двери для юных учеников «Академии телевидения». Журналистика не ограничивается одной теорией, практика позволяет ребятам выстраивать крепкое основание для будущей профессии.

В Культурно-выставочном центре Русского музея торжественно презентовали выставку произведений победителей всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь, делённая на граммы». В этом году он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединил лучшие работы, созданные за четыре года.