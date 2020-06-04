Сотрудники Минприроды России в День эколога, 5 июня, примут участие во флешмобе #СпасиСебяСпасиИх Они наденут маски с изображениями исчезающих животных, сделают фото и выложат их в социальные сети.

О флешмобе сотрудники федерального министерства рассказали во время онлайн-конференции с Издательским домом «КоммерсантЪ», посвящённой туризму в Арктике.

Всего исчезающих животных, изображённых на масках, 11. Это дальневосточный леопард, белый медведь, архар, переднеазиатский леопард, зубр, амурский тигр, дзерен, лошадь Пржевальского, сайгак, стерх, снежный барс. Этот проект - напоминание о том, что забота и внимание нужны каждому, в том числе и диким животным. А бережное отношение к природе - залог здорового будущего человечества.

Леонид Агафонов, директор «EastRussia»: «Наша конференция проходит накануне Дня окружающей среды и Дня эколога. В этом году Организация Объединённых Наций объявила тему дня, как сохранению биоразнообразия. Поэтому у нас в стране запущен флэш-моб #СпасиСебяСпасиИх, это хештег по которому можно будет найти множество публикаций в социальных сетях. Этот флэш-моб посвящён 11 животным федерального проекта по сохранению биоразнообразия. Я надеваю эту маску защитную не только для того, чтобы использовать её как дополнительную защиту себя и окружающих, но и напоминание о бережном отношении к хрупкому животному миру».