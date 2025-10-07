День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.25 12:00
Надежда Афонина: от школы – к востребованным в Арктике профессиям
Готовитесь к выбору будущего для своего ребёнка? Тогда самое время присоединиться к нашей программе!
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Надежда Афонина, директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7», рассказывает о том, как в Мурманске готовят кадры для развития Арктики, о профессиях, которые будут востребованы в регионе, как в гимназии появляются подводные роботы и 3D-принтеры.
Надежда Вячеславовна расскажет о инженерных направления, которые выбирают сегодняшние школьники.
