Надежда Афонина: от школы – к востребованным в Арктике профессиям

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Надежда Афонина, директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7», рассказывает о том, как в Мурманске готовят кадры для развития Арктики, о профессиях, которые будут востребованы в регионе, как в гимназии появляются подводные роботы и 3D-принтеры.

Надежда Вячеславовна расскажет о инженерных направления, которые выбирают сегодняшние школьники.