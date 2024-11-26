Надежда Хохлина: о словаре Даля и легенда вокруг его автора

Накануне исполнилось 223 года со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Его словарь стал необычайно важным текстом сам по себе - национальным сокровищем, источником истинно народного слова для поколений русских людей.

Вокруг словаря выросла даже собственная мифология. Пожалуй, самое впечатляющее в истории создания словаря - то, как его автор, при этом не профессиональный лингвист, собрал материал и написал все статьи в одиночку.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Надежда Хохлина, доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики, кандидат филологических наук (доцент МАУ, кандидат филологических наук), интересно и нескучно рассказывает о «Толковом словаре живого великорусского языка» и его создателе.