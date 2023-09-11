Надежда Ройзенблюм, директор филиала Компьютерной Академии «ТОП Мурманск»: о боли многих родителей, или Как оторвать от компьютерных игр и телефона детей

В наш век бурного развития технологий все привыкли к компьютерам и телефонам. Дети с ранних лет активно пользуются гаджетами и уже не представляют своей жизни без видеороликов, соцсетей и игр. Порой это превращается в зависимость, а для родителей – в серьёзную проблему.

Как интерес подрастающего поколения к компьютерным технологиям направить в нужное русло? С какого возраста можно отдавать ребёнка на обучение в IT-сферу? И чему его научат?

На эти и другие вопросы ответит гостья программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - директор филиала Компьютерной Академии «ТОП Мурманск» Надежда Ройзенблюм. Она также расскажет о том, а можно ли во взрослом возрасте стать профессиональным айтишником? И какие занятия лучше – онлайн или оффлайн?