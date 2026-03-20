Надежда Телюк и Михаил Савченко: о «золоте» «Тундры»

В Мурманске состоялся турнир по интеллектуальным играм на «Кубок Арктики». 52 сборных из Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы два дня боролись за командное и индивидуальное первенство.

Среди участников - известный эрудит и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Звёздные эксперты, в числе которых были Максим Поташев, Павел Ершов, Денис Потехин, подготовили вопросы на внимательность, память и логическое мышление. 30 секунд на ответ, темы – от героев мультфильмов и научных изобретений до проектирования оружия и истории достопримечательностей.

Победу в турнире одержала мурманская команда «Тундра».

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Надежда Телюк и Михаил Савченко делятся своими впечатлениями от прошедших интеллектуальных игр на «Кубок Арктики».