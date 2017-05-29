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День за днём с «Арктик-ТВ»29.05.17 19:30

«Надежду» посетил глава Мурманска Дмитрий Филиппов

Клуб родителей и детей-инвалидов с оптимистическим названием «Надежда» устроил день открытых дверей для главы Мурманска Дмитрия Филиппова. Сотрудники организации рассказали ему, как живут их подопечные, чем занимаются и поблагодарили главу за поддержку.

Клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» посещают 168 семей. Ребята и их родители здесь учатся взаимодействовать друг с другом и обществом, занимаются рукоделием, с ними работают тренеры и педагоги. Сегодня, например, постоянные участники клуба тренируют речь юных северян с помощью пения.

Клуб «Надежда» - это большая семья. На его базе работает группа дневного пребывания, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут проводить время под чутким контролем специалистов. Сюда обращаются за юридическими консультациями и психологической поддержкой.

- Наша деятельность поддерживается городской администрацией, депутатами горсовета, поэтому мы имеем льготу по арендной плате, - отмечает Валентина Кислякова, председатель мурманского социально-благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов «Надежда». - Когда мы обращаемся с какими-то проблемами, то нам всегда помогают. Мы очень благодарны за это.

Помощь нужна клубу и в других сферах. Например, представители социально-ориентированного бизнеса помогают «Надежде» продуктами, обеспечивают группе дневного пребывания полноценное питание. Тем же ребятам, которые самостоятельно передвигаться не могут, оказывают шефскую помощь. Недавно клуб получил партию продуктов, которые раздаст семьям детей, прикованных к кроватям. Обещали помочь клубу и с ремонтом.

- Помещение немного не соответствует сегодняшним требованиям: и тесновато, и ремонт необходим, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - Сегодня мы знаем, что бизнес-сообщество уже проявило свою социальную позицию - будут помогать провести ремонт.

В этом году клуб родителей и детей-инвалидов «Надежда» отпразднует своё 25-летие. Следующий юбилей представители организации надеются встретить уже в отремонтированном и более просторном помещении.

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