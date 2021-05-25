Надежды и сомнения от реконструкции Пяти Углов Мурманска

Как сделать лучше, комфортнее и ярче любимые места мурманчан? Над этим ломали голову 25 участников конкурса на разработку концепции благоустройства площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского.

Буквально месяц назад в областной научной библиотеке состоялся семинар, на котором руководители предприятий, представители регионального бизнеса, политики и активная молодёжь обсуждали, как должен выглядеть центр Мурманска. На встрече были предложены самые смелые и радикальные идеи, но все участники сошлись в одном – необходимо организовать для северян комфортные и удобные места для отдыха.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я хотел бы сегодня, в своём кратком вступительном слове предложить финалистам помнить о том, что город Мурманск – это столица Арктики, помнить, что город Мурманск – это город с особыми северными традициями, в том числе архитектуре и помнить надо, самое главное, помнить о том, что какую бы работу они не представили на суд жюри, они должны понимать, что главное это удобство и комфорт мурманчан».

Финалисты, о которых говорит глава администрации, это архитекторы - участники конкурса благоустройства. Условия без сомнения важного творческого задания по изменению облика центра города Евгений Никора объясняет специалистам сам. Как будет выглядеть Мурманск после обновления, пока никто не знает, но предположить мы можем уже сейчас.

Территория Пяти Углов, на которой постоянно проходят праздничные мероприятия и отдыхают мурманчане, уже давно нуждалась в благоустройстве. Сегодня мы решили узнать у северян, какой облик, по их мнению, должна принять центральная площадь столицы Заполярья. Получили вот такой срез мнений:

Наталья Сняткова, мурманчанка: «Площадка для детей, обязательно, детей больше и больше рожают, я по двору своему знаю, вижу. Больше зелени. Зону отдыха для стариков, как я, а больше я не знаю, вроде, всё хорошо».

Нина Палаткина, мурманчанка: «Мне всё нравится: зимой ёлочка, летом цветочки посадят. Всё устраивает. Там фонтанчик будет работать, ещё не включили. Всё устраивает – лучший город земли!».

Кирилл Плешиков, мурманчанин: «Украшений, потому что выглядит всё как-то очень обычно. Украшения, которые были с зимы, с Нового года придавали настроения, а сейчас всё очень серо, плохо, скучно».

Игорь Пономарев, мурманчанин: «Не хватает каких-либо обустроек красивых, чтобы люди могли приходить и радо.

Кого-то полностью устраивает центр города, а кому-то не хватает ярких красок и зон отдыха. Очевидно одно – Пять Углов необходимо благоустраивать, чтобы площадь радовала северян ещё десятки лет.