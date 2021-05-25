Стартовала программа детского туристического кешбэкаЖители Мурманской области с 1 августа смогут получить гектар в упрощённом порядке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.05.21 19:30

Надежды и сомнения от реконструкции Пяти Углов Мурманска

Как сделать лучше, комфортнее и ярче любимые места мурманчан? Над этим ломали голову 25 участников конкурса на разработку концепции благоустройства площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского.

Буквально месяц назад в областной научной библиотеке состоялся семинар, на котором руководители предприятий, представители регионального бизнеса, политики и активная молодёжь обсуждали, как должен выглядеть центр Мурманска. На встрече были предложены самые смелые и радикальные идеи, но все участники сошлись в одном – необходимо организовать для северян комфортные и удобные места для отдыха.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я хотел бы сегодня, в своём кратком вступительном слове предложить финалистам помнить о том, что город Мурманск – это столица Арктики, помнить, что город Мурманск – это город с особыми северными традициями, в том числе архитектуре и помнить надо, самое главное, помнить о том, что какую бы работу они не представили на суд жюри,  они должны понимать, что главное это удобство и комфорт мурманчан».

Финалисты, о которых говорит глава администрации, это архитекторы - участники конкурса благоустройства. Условия без сомнения важного творческого задания по изменению облика центра города Евгений Никора объясняет специалистам сам. Как будет выглядеть Мурманск после обновления, пока никто не знает, но предположить мы можем уже сейчас.   

Территория Пяти Углов, на которой постоянно проходят праздничные мероприятия и отдыхают мурманчане, уже давно нуждалась в благоустройстве. Сегодня мы решили узнать у северян, какой облик, по их мнению, должна принять центральная площадь столицы Заполярья. Получили вот такой срез мнений:

Наталья Сняткова, мурманчанка: «Площадка для детей, обязательно, детей больше и больше рожают, я по двору своему знаю, вижу. Больше зелени. Зону отдыха для стариков, как я, а больше я не знаю, вроде, всё хорошо». 

Нина Палаткина, мурманчанка: «Мне всё нравится: зимой ёлочка, летом цветочки посадят. Всё устраивает. Там фонтанчик будет работать, ещё не включили. Всё устраивает – лучший город земли!».

Кирилл Плешиков, мурманчанин: «Украшений, потому что выглядит всё как-то очень обычно. Украшения, которые были с зимы, с Нового года придавали настроения, а сейчас всё очень серо, плохо, скучно».

Игорь Пономарев, мурманчанин: «Не хватает каких-либо обустроек красивых, чтобы люди могли приходить и радо.

Кого-то полностью устраивает центр города, а кому-то не хватает ярких красок и зон отдыха. Очевидно одно – Пять Углов необходимо благоустраивать, чтобы площадь радовала северян ещё десятки лет.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Круглова Антонина александровна
24.05.21 10:07
Мне выставлен счёт за апрель по лс 024403000301007153 на сумму 559,57. Я оплатила 14 мая 2021. Показания хв 1158, гв 715. В марте 2021 поменяли счетчик горячей воды с показаниями 1. У меня лс 0000800
Комментарий к новости:«Радуга» вновь помогает пенсионерам своими консультациями
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
20.05.21 21:11
Григорий, здравствуйте. Заверяю Вас, Ваших сторонников и всех родителей учащихся нашего ОУ, удостоенного в 2018 году гранта, от своего имени и имени всего коллектива МБОУ "Кадетская школа города Мурма
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Григорий
19.05.21 11:27
это же какую память надо иметь, чтоб запомнить все, что нажито непосильным трудом! Трудно все-таки быть народным избранником. ну, а воспитанникам кадетской школы, с их неокрепшими умами, можно только
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Серебряный бор». Художественный сериал, 10 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья цены на морковь и картофель выросли больше всего-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Переход на более экологичные виды топлива и модернизацию объектов ЖКХ губернатор Андрей Чибис обсудил с замминистра энергетики России Евгением Грабчаком-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Андрей Чибис обсудил с вице-премьером Викторией Абрамченко инициативы региона, направленные на интересы рыбаков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика