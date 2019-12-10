Надежды Мурманской области на газификацию «споткнулись» об отпарные газы

Использование отпарных газов (пары метана во время хранения СПГ. – Ред.), образующихся при хранении СПГ, будет нецелесообразным при газификации Мурманской области. Об этом говорится в ноябрьском отчёте «Сколково».

Любое решение о газификации за счёт отпарных газов не обеспечит требуемого уровня надёжности снабжения потребителей. Кроме того, состав отпарного газа может сильно отличаться. В-третьих, образующиеся отпарные газы имеют низкое давление, поэтому требуется компрессорное оборудование для повышения давления перед поставкой в сеть. Это надёжный способ, но более энергозатратный, нежели регазификация СПГ, находящегося под давлением. Именно поэтому, как отметили в «Сколково», в конце лета 2019 года «НОВАТЭК» заявил о газификации двух населенных пунктов в губе Ура с использование традиционной схемы.

Проект строительства терминала СПГ власти Мурманской области рассматривают как одну из основных возможностей уйти от мазутозависимости. Сейчас 80% топлива, используемого в регионе для производства теплоэнергии, составляет мазут. В прошлом году его цена выросла более чем в полтора раза.