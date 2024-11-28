Надёжная, тёплая и стильная! Такую туристическую одежду выбирают жители и гости Мурманска на «Норвежской выставке»

Пережить путешествие на север и многочасовые прогулки при температуре до -30°С невозможно без хорошей экипировки. С этим особенно повезло тем, кто сейчас находится в Мурманске, потому что только на этой неделе здесь работает «Норвежская выставка».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Сейчас многие европейские компании покинули российский рынок и весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести технологичную и качественную одежду, которая славится своей долговечностью. Это будет настоящая инвестиция в будущее».

На выставке представлены коллекции, которые идеально подойдут для повседневного использования, для зимних видов спорта, рыбалки и активного отдыха. Дизайнеры, создававшие эту одежду, подумали и о красоте. Можно подобрать модели на свой вкус. Размерный ряд от 42-го до 72-го - для мужчин и для женщин.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке представлены настоящие облегченные финские «Аляски» .Они очень лёгкие, они дышащие, они с системой климат-контроля: в минус пять градусов в ней нежарко, она дышит, но выдерживает такая «Аляска» до минус 35 градусов, можно в ней ходить, одев на футболку. Сверху идёт мембрана, которая не пропускает влагу, она абсолютно не промокает и не продувается ветром. Такую куртку можно постирать в стиральной машинке, она не скатывается, не мигрирует и не сбивается. Остается абсолютно новой после стирки, в таком виде как вы её и купили».

По 1 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича) и в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64.

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