Надёжный тыл: организации, оказывающие помощь участникам СВО, работают по всей Мурманской области

Нередко их членами становятся и жители других регионов.

Волонтёрская группа «Заполярье (родительский комитет)» работает с 2022 года, за это время они помогли сотням бойцов, находящихся в зоне СВО. Волонтёры собирают медикаменты, еду, тёплые вещи, плетут сети, всё, что считается необходимым за «ленточкой», и то, что просят сами воины.

Волонтёрская организация работает по запросам северян, находящихся в зоне проведения спецоперации. Бойцы связываются с родительским комитетом Заполярья и организаторы собирают средства, либо люди сами закупают необходимое. 

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье (родительский комитет)»: «Очень душевная приходит обратная связь … Мы видим, что наши посылки дошли до места, что ребята этим пользуются».

Участники волонтёрской организации – это чаще всего обычные северяне, те, у кого служат родные или знакомые, а также те, кто просто чувствует, что может помочь. Так как группа не особо афиширует свою деятельность, новые участники приходят исключительно по сарафанному радио. Одной из таких в 2023 году стала и врач из Санкт-Петербурга Екатерина Сплендер.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье (родительский комитет)»: «Мы познакомились в больнице РЖД … Эти теплые вещи передали нашим бойцам».

После этого Екатерина стала полноправным членом волонтёрской организации. За 2 года она неоднократно выручала сообщество и помогала бойцам СВО из Заполярья. Конечно, организация хотела выделить её заслуги.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье (родительский комитет)»: «За серьезный, особый вклад … Спасибо всем, помогающим нашим бригадам».

На днях Екатерина приехала в Мурманск по работе и, конечно, этот момент стал как нельзя кстати, чтобы лично вручить ей почётный знак от правительства Мурманской области.

Екатерина Сплендер, кардиолог высшей категории, заведующая кардиологическим отделением стационара «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге: «Низкий поклон нашим мужчинам … Мне кажется, что только на таких людях всё это и держится».

Поздравить её пришли коллеги-волонтёры и представительницы Союза женщин России. 

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
