Надо чаще и больше всем петь - Валерий Иванов

В рамках творческой встречи в Мурманском колледже искусств состоялся концерт хоровых коллективов детских школ искусств. На одной сцене выступили шесть ведущих ансамблей Мурманска и области.

Большинство хоров состоит из 20 исполнителей. Но есть и небольшие коллективы. Один из таких создан в детской музыкальной школе № 3. «Аметист» - постоянный гость колледжа искусств. На протяжении долгих лет ребята и их педагог Светлана Ляшова активно сотрудничают с преподавателями и студентами суза.

- Данное мероприятие для значимо, потому что оно посвящено серьёзному юбилею Мурманской области. Естественно, принимать участие в данном мероприятии большая честь для любого коллектива Мурманской области, - говорит Светлана Ляшова, преподаватель детского хора «Аметист». - Мы очень рады и благодарны за приглашение нашего коллектива.

Основная часть воспитанников «Аметиста» - девочки, для которых вокал - нечто большее, чем просто хобби. Коллектив выступает на различных площадках региона, участвует в крупных конкурсах и с достоинством представляет наш регион на международном уровне.

- Вокал - это очень сложное искусство, оно требует невероятных сил и умений, а когда что-то получается, то это вызывает бурю эмоций, что не передать словами, - говорит Виталия Числавская, солистка детского хора «Аметист». - Самое приятное для меня, выйти на сцену, дарить людям, сидящим в зале, какие-то положительные эмоции. Поэтому мы всегда стараемся петь на высшем уровне, чтобы людям было приятно.

В Мурманске есть ещё один коллектив, успевший полюбиться публике и завоевавший множество наград. Сводный хор детских музыкальных школ № 3, 5 и 6 исполнил для всех гостей праздника известную композицию «Прекрасное далеко».

Проникновенный вокал и сложные многоголосья - заслуга преподавателей детского хора. Но не только они причина успехов коллектива. Многие вокалисты, несмотря на юный возраст, имеют большой опыт выступлений.

Например, Виктория Эннс, главная солистка детского сводного хора, занимается музыкой уже больше 10 лет и добилась больших успехов.

- Мне очень нравится, когда мне концертмейстер аккомпанирует. Это потрясающе, когда тебя направляет живая музыка, это превосходно! – делится своими творческими эмоциями Виктория Эннс, солистка сводного хора детских музыкальных школ г.Мурманска. - Академический вокал абсолютно отличен от других направлений вокала. Им можно показать свою душу и свои эмоции.

Оценил успехи юных дарований и заслуженный артист России, главный дирижер сводного хора Мурманской области Валерий Михайлович Иванов: «Хор - это, в первую очередь, коллектив. Я за то, чтобы у нас в стране, в том числе и в нашей области, как можно больше было хоровых коллективов, потому что, во-первых, это прививает чувство коллективизма, это очень важное качество, чувство патриотизма, чувство любви к природе, людям, доброте. Так что надо чаще и больше всем петь», - советует Валерий Иванов, преподаватель Мурманского колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ.

В концерте приняли участие и студенты колледжа искусств, в их исполнении прозвучали стихи мурманских поэтов: Владимира Смирнова, Николая Колычева и Елены Шитиковой.