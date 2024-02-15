Надо голосовать за президента – мнение большинства мурманчан

С 15 по 17 марта на территории Российской Федерации пройдут выборы будущего президента нашей страны. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» узнала у мурманчан, как они считают, важно ли принимать участие в голосовании и, если да, то почему?

- Это гражданская позиция, обязанность каждого гражданина России.

- Голосовать пойду. Это Родина моя. Надо голосовать за президента. А вдруг, мой голос тоже что-то даёт.

- Мы из поколения, которое всегда ходит на выборы. Мы никогда не пропускаем и ходим не по телефону. Мы сами приходим, потому что мы из того поколения.

- Мы голосуем всегда все: и на работе, и все родственники. Всегда.

- Это необходимо. Особенно сейчас, в данный момент! Мы должны сплотиться воедино и проголосовать, отдать свой голос. Я считаю, что всем необходимо участвовать в наших выборах.

- Это проявление самого главного - нашей гражданской позиции. Она либо есть, либо её нет. Если у человека нет гражданской позиции, то у него, наверное, нет и отношения к той земле, на которой он живёт, к тому городу, в котором он живёт, к людям, его окружающим. Гражданская позиция должна быть всегда, неважно, какая она. Поэтому мы ходим на выборы. У нас и закон называется «Основной закон о гарантиях». Поэтому надо идти на выборы и проявлять свою позицию, какая бы она не была. Это наш долг.

- Каждый человек должен взять ответственность за страну, за город. Нужно голосовать!

- Это возможность выбора нашего будущего, это важно.