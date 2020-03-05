Надо начать что-то делать и страх уйдёт - Алексей Савинцев в программе «Проще говоря»

Новым героем программы «Проще говоря» стал лидер музыкальной группы «Тунтури» Алексей Савинцев. Разговор о творчестве, успехах, планах на будущее:

- Как юношеское увлечение рок-музыкой переросло в создание собственной группы?

- Каждый из участников команды имел в детстве мечты, занимался коммерческой деятельностью.

- Откуда брать мотивацию? Лайфхак от музыканта, радиоведущего и предпринимателя.

- Всем страшно! Но не надо бояться, что тебе страшно, надо начать что-то делать и страх уйдёт.

Всё это и многое другое ждёт Вас в новом выпуске программы «Проще говоря» с Алексеем Савинцевым - фронтменом группы «Тунтури». Увидеть программу можно сегодня 5 марта, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.