Надо незамедлительно приступать к решению задач, поставленных Президентом России – Марина Ковтун

Послание президента федеративному собранию, прокомментировала губернатор.

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с посланием Федеральному собранию, в котором обозначил приоритетные направления работы властей. В центре внимания – вопросы внутреннего социального и экономического развития.

В церемонии помимо депутатов Государственной Думы, сенаторов, членов правительства, руководителей судебной ветви власти, членов Госсовета, руководителей силовых ведомств, представителей основных конфессий приняли участие и главы регионов.

Президент акцентировал внимание на конкретных мерах по повышению уровня жизни, дал соответствующие поручения органам власти. «По сути, сегодня Президент расширил горизонты национальных проектов, поставил еще более детализированные задачи перед регионами, перед федеральным центром. Но долго раскачиваться нельзя, надо незамедлительно приступать к выполнению этих задач», – резюмировала Послание Президента России Федеральному Собранию губернатор Мурманской области Марина Ковтун.