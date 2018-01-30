Надо сообща помогать молодёжи в выборе профессии

Как школьнику в современном мире не промахнуться и выбрать востребованную специальность. Ответ знают участники круглого стола, организованного в стенах комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

Выбор профессии - одно из первых серьёзных решений для большинства ребят в школьном возрасте, которое отнюдь не сводится к банальному выбору колледжа или вуза. Как показывает практика, порой очень трудно сделать выбор в пользу какой-либо профессии. Зачастую учащимся просто не хватает знаний о существующих специальностях, требованиях, которые предъявляет работодатель, умений оценить собственные способности.

Найти правильное решение при выборе будущей профессии поможет специальная программа, созданная в Мурманске. В её разработке принимали участие представители органов власти, системы образования, молодёжных центров и военного комиссариата.

- Сегодня мы, в первую очередь, решаем те проблемы, которые стоят на пути совершенствования подходов к организации профориентационной работы, - отмечает Антон Дубовицкий, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив Центра дополнительного образования «Лапландия. - Самое главное, мы сегодня ищем совместные пути решения этих проблем и определяем роль и место каждого субъекта этих профориентаций в этом, безусловно, важнейшем процессе.

Полноценная помощь школьнику в выборе профессии не только помогает организовать учёбу, но и придает ребятам уверенность в завтрашнем дне. Профориентация - основа образовательного процесса, именно поэтому круглый стол не обошёлся без поддержки комитета по труду и занятости населения Мурманской области.

Маргарита Галушкина, ведущий специалист отдела трудовой миграции профориентации комитета по труду и занятости населения г.Мурманска, отметила: «Мы тоже проводим мероприятия, связанные с профориентацией подростков. Собирая этот круглый стол, нам бы хотелось понять, насколько наша система профориентации едина, или она всё-таки имеет форму неких локальных институтов, которые, тем не менее, ориентируют подрастающее поколение в выборе профессии.

Участники круглого стола обсудили возможные пути решения проблем и меры межведомственного взаимодействия по развитию региональной системы профориентации. Этот проект позволит создать гибкие взаимоотношения с работодателями.