Надо тиражировать лучшую муниципальную практику по профобразованию

Освоить специальность во время учёбы - легко и, главное, реально. В мурманском Центре профессиональной ориентации «ПрофСтарт» такой возможностью пользуются более 600 подростков. Они получают не только полезные навыки для жизни, но и могут тем самым определиться с выбором будущей профессии.

Сейчас в центре «ПрофСтарт», который располагается на улице Лобова, 18 дети и подростки могут получить первоначальные навыки по 22-м рабочим специальностям, например, повара, парикмахера, автослесаря, модельера-конструктора, швеи. Все эти направления востребованы в современной жизни.

Наталья Сайтбаталова, директор МБУ ДО Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»: «Эти профессии выбираем не мы, а сама жизнь. Вначале у нас было много профессий, которые отсеялись сами собой. Остались те, которые будут востребованы всегда. Человек всегда будет хотеть выглядеть красиво, хотеть кушать вкусно, хотеть жить в красивых квартирах».

По итогам своего визита в учреждение дополнительного образования сити-менеджер отметил, что нужно рассмотреть возможность открытия филиалов центра «ПрофСтарт» в других районах Мурманска.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы должны дальше способствовать развитию центра, потому что у нас исторически сложилось, что здесь появились хорошие помещения, материальная база. Надо думать, чтобы такие центры появлялись ещё. У нас 633 ребёнка занимаются здесь, больше 20 направлений. Конечно, мы понимаем, что это востребовано, надо это обязательно делать, тиражировать лучшую муниципальную практику».

Занятия здесь проводятся по вечерам пару раз в неделю. Школьники с 6-го класса могут пройти и краткосрочную программу, чтобы понять, интересна им эта профессия или нет, а потом записаться на полный курс на 1-2 года обучения. После этого выпускники получают сертификат и приоритет при поступлении по этой специальности в колледжи.