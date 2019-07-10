Надо торопиться! МГТУ принимает документы от абитуриентов до 26 июля

Абитуриентов с документами ждут и в крупнейшем в регионе техническом госуниверситете, где продолжается приёмная кампания.

В Мурманском государственном техническом университете самыми востребованными специальностями в текущем году среди молодых людей оказались нефтегазовое дело, физические процессы горного и нефтегазового производства, строительство и направления, связанные с информационными технологиями. По ним поступает заявлений от 6 до 8 человек на место. До конца июля комиссия будет принимать желающих обучаться на очной и очно-заочной формах обучения, на бакалавриат и специалитет.

«До 26 июля продолжается приём документов, поэтому тех ребят, которые ещё обдумывают вопрос поступления, мы приглашаем к себе, - говорит Сергей Райбулов, ответственный секретарь приёмной комиссии МГТУ. - Можно подать документы, приёмная комиссия работает согласно графику, который у нас указан на сайте университета».