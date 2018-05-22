Надо убирать дороги Мурманска, но мешают машины горожан

В Мурманске проводится плановая комплексная уборка дорог, которая предусматривает очистку проезжей части автострад и тротуаров, а также уборку лестниц и остановок общественного транспорта. Работы по благоустройству заполярной столицы ведутся круглосуточно.

- Сейчас у нас все работы идут плановые. Изначально мы убираем все магистрали города и зелёные зоны около них, - поясняет Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Сейчас мы переходим на внутриквартальные подъезды и внутриквартальные тротуары. За это время было собрано порядка тысячи пятидесяти кубометров песчаного смета. Это примерно 27 вагонов.

Ежедневно в каждом округе областного центра работают по 2 или 3 бригады. На уборке трудятся около ста пятидесяти человек и 128 единиц специальной техники. Кроме того, закуплено ещё 20 единиц, 11 из которых уже скоро выйдут на улицы города.

Большим препятствием эффективной уборки, по словам сотрудников УДХ, становятся неправильно припаркованные автомобили. «Много припарковано частного транспорта в заездных карманах и на зелёных зонах, - замечает Александр Невзоров, мастер Управления дорожного хозяйства. - Убираем придомовые территории и внутриквартальные проезды, которые принадлежат нам, там тоже много личного автотранспорта припарковано, который очень мешает уборке».

Из-за машин трава на зелёных зонах перестает расти. Сотрудники УДХ призывают не парковать автомобили в неположенных местах. Это не только мешает уборке, но и портит вид родного города.