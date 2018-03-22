Надо уметь продавать товар и продать себя

Лучшего продавца и контроллера-кассира выбрали в Мурманской области. В рамках ежегодного праздника «Профессионалы на Мурмане» прошёл конкурс профмастерства среди учащихся колледжей. Одиннадцать конкурсантов из семи колледжей Заполярья в трёх этапах конкурса демонстрировали строгому жюри знание продукции, умение работать с кассовым аппаратом, общаться с покупателями.

Особенность профессионального соревнования этого года - номинация «Лучший подарок к 80-летию области» из продукции местных производителей, упакованный своими руками.

- У нас есть домашнее задание - упаковка подарка. У нас будет печень трески и эксклюзивная упаковка к ней, сделанная своими руками из папье-маше. Думаю, всем понравится, будет интересно, - сообщил Илья Болотов, учащийся Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

Важное условие - уметь не только продать товар, о котором конкурсант должен знать не только срок годности, калорийность, но и выгодно представить самого себя, как специалиста. Важны грамотная речь, стрессоустойчивость, опрятный внешний вид. Вопросы жюри самые неожиданные: участников могут спросить обо всём, начиная от энергетической ценности и составе продуктов, заканчивая качеством упаковки.

- Мы ежегодно проводим конкурс «Профессионалы на Мурмане» на базе кафе в нашем супермаркете. В этом году акцент сделан на то, чтобы продавец мог не только продать товар, но и продать себя, - говорит Ольга Трифанова, член жюри. - Мы используем товары местных производителей, чтобы показать, что они представлены в нашей сети и наши продавцы должны уметь представить их своему покупателю.

По оценкам жюри, уровень подготовки конкурсантов в этом году заметно вырос. Победителем этого года стала Анастасия Алексеева, учащаяся Оленегорского горнопромышленного колледжа, второе место заняла Елизавета Мучкаева - Мурманский технологический колледж сервиса и третьим стал Андрей Дьяков из Северного национального колледжа.