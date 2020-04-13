Надо успеть оказать помощь Мише Жукову

В условиях режима самоизоляции в критическую ситуацию попала семья Миши Жукова, о котором редакция «Арктик-ТВ» несколько раз рассказывала. Проводить благотворительные акции сегодня кроме как в Интернете не представляется возможным, вся надежда на представителей крупногобизнеса и власти. Родители мальчика, которому требуется успеть за оставшиеся шесть месяцев сделать укол одного из самых дорогих лекарств в мире, с помощью неравнодушных земляков пока сумели собрать только 16% от необходимой суммы. Они вынуждены просить помощь у Андрея Чибиса, главы региона, через соцсети. За 4 дня видео в «Инстаграм» и в «ВКонтакте» посмотрели больше 30 тысяч человек.

Наши земляки, оказавшиеся в труднейшей ситуации, сначала благодарят Андрея Чибиса, а потом просят его сделать так, как делают в других регионах, и спасти их сына: «Мы просим Вас не оставаться в стороне. Да, сейчас тяжёлое время для региона и для всех детей, которым требуется дорогостоящее лечение, но в ваших силах помочь нам, как это сделали губернаторы в других регионах, поддержали их информационно, попросили предприятия своих регионов помочь финансово. И этим деткам уже закрыли сбор».

Нашей редакции стало известно, что теперь лекарство доставляют в Россию и больше не нужно ехать в США, когда весь мир находится в режиме карантина. История борьбы за жизнь в режиме самоизоляции сделала семью Жуковых героями документального фильма «Карантин» проекта фестиваля «Северный характер». Авторы ленты продолжат следить за судьбой мальчика. Планируется, что зрители смогут посмотреть фильм на кинофестивале осенью 2020 года. Кадры из фильма будут переданы в Мурманский областной краеведческий музей, как свидетельства исторических событий в регионе.