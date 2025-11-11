«Надо уступать дорогу молодёжи»: два заслуженных мурманских врача уходят на заслуженный отдых

Более 40 лет они были верны друг другу и призванию спасать жизни. Благодаря ему тысячи детей смогли излечится от травм и врожденных заболеваний. А благодаря ей тысячи людей вообще смогли появится на свет, и многие северянки испытали счастье материнства.

Сегодня врачи Геннадий и Татьяна Лаврушины, прогуливаясь по городу или отправляясь по делам, не могут остаться незамеченными, так как везде они встречают благодарных пациентов.

Кстати, в Мурманске супруги жили не всегда. Приехали на север в 1995 году после окончания педиатрического факультета Карагандинского медицинского университета и сразу устроились по профессии. Татьяна – детским врачом неонатологом, который занимается патологиями новорожденных, а Геннадий – детским травматологом-ортопедом.

Геннадий Лаврушин, заслуженный врач РФ, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Через какое-то время стали заведующими и я, и она. И продолжали заниматься своим делом, вносить вклад в свою профессию. Вылечили, не побоюсь этого слова, тысячи детей. А это и тяжёлые состояния, через нас ведь все травмы детей Кольского полуострова проходят, с любой травмой, которая требует стационарного лечения».

Сложные случаи с травмами и ожогами, наследственными и приобретенными заболеваниями у малышей - всё это помогает вылечить Геннадий Лаврушин. За годы практики он стал заслуженным врачом России и главным внештатным детским травматологом-ортопедом Мурманской области. Он продолжает работать с юными пациентами, с которыми по его личному признанию намного проще, чем со взрослыми.

Геннадий Лаврушин, заслуженный врач РФ, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Дети, в отличие от взрослых, особенно маленькие, не симулянты. Они, что есть на самом деле, то и говорят. Ты сделал операцию, у них гипс на руке вместо «крыльев», костыли тоже вместо «крыльев», они через 2-3 дня носятся, не симулируют. Это взрослый после какой-то операции будет ходить и страдать, у детей другая психология».

Супруга Геннадия Лаврушина тоже выбрала своей специальностью помощь детям. В неонтологии Татьяна Владимировна 40 лет, она стояла у истоков этого направления. Ежегодно медицинскую помощь в возглавляемом ею отделении получают более 2400 новорожденных. В том числе, недоношенные дети с экстремально низким весом.

Татьяна Лаврушина, врач-неонатолог, заведующая отделением новорожденных Мурманского перинатального центра, заслуженный врач Мурманской области: «Я люблю свою профессию. Я из династии врачебной: мама доктор, дедушка, а прадед у меня был фельдшером ещё при крепостном праве, братья у меня родные тоже доктора. Поэтому я всегда знала, что буду доктором, но никогда не думала, что я буду педиатром».

Перинатальный центр стал вторым домом для Татьяны Лаврушиной. Каждый день здесь рождаются до 20 малышей. С 1995 года, когда Татьяна впервые сюда пришла, изменилось многое. Совершенствование медицинских технологий и изменения в области ухода за новорожденными позволили сделать центр настоящей колыбелью жизни региона.

Татьяна Лаврушина, врач-неонатолог, заведующая отделением новорожденных Мурманского перинатального центра, заслуженный врач Мурманской области: «Я настолько полюбила эту профессию, что чувство выгорания, как вот иногда бывает у медиков, у меня этого нет до сих пор. Я очень люблю своих деток, люблю своих женщин, я на работу иду с большим удовольствием».

За годы, отданные медицине, врачи помнят каждого пациента. Но после 40 лет практики супруги-врачи решили уйти на заслуженный отдых. Они планируют путешествовать и больше времени проводить с внуками. Покидать родные больницы тяжело, но все идёт своим чередом, уверены Лаврушины.

Татьяна Лаврушина, врач-неонатолог, заведующая отделением новорожденных Мурманского перинатального центра, заслуженный врач Мурманской области: «Отделение я оставляю со спокойной душой, потому что я подготовила достойные кадры. Все доктора в моём отделении подготовленные, хорошая смена растёт – молодые доктора. Надо уступать дорогу молодёжи».

Супруги Лаврушины уверены, что жизнь после работы не заканчивается. У них есть 2 дочери и 6 внуков. Кстати, пойти по стопам родителей захотела только старшая дочь, но, как признаются родители, это был её личный выбор с чётким пониманием ответственности и загруженности.

Геннадий Лаврушин, заслуженный врач РФ, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Мурманского областного клинического многопрофильного центра: «Бесконечные дежурства. Жена к себе в роддом, понятно, не могла взять детей, а были часто случаи, когда дежурства у нас совпадали. Даже дочери ночевали со мной на дежурстве, где-то в палате».

Татьяна Лаврушина, врач-неонатолог, заведующая отделением новорожденных Мурманского перинатального центра, заслуженный врач Мурманской области: «Дежурства были постоянные, старались работать без больничных листов. Да, когда дети заболевали, муж брал с собой, потому что, понятно, что в роддом не возьмёшь, туда детей нельзя. А у него отделение было - детская хирургия, детская ортопедия, там лежали детки всех возрастов. И дети наши, кстати, очень любили, когда они заболевали, чтобы их папа забрал с собой на работу, потому что их там любили. И он утром их забирает, вечером они приезжают, тем не менее, если надо, проходили все лечебные процедуры: и уколы, и физиолечение. Всё, как положено».

В этом году Лаврушины отмечают 45-летие своего брака. Они познакомились в 1976 году на первом курсе университета, а в 80-ом поженились. В эпоху, когда многим людям кажется, что проще разойтись, примеры людей, которые пронесли чувства сквозь года и жизненные испытания, вызывают уважение.

Геннадий и Татьяна Лаврушины: «Надо всегда найти возможность уступать друг другу и не соревноваться, кто уступит первый. В этом большой секрет. Потому что не бывает ни одного брака, чтобы не было каких-то недоразумений, мелких скандалов, поэтому действительно всегда можно найти выход.

Действительно, это большая школа жизни, когда вместе и всё время надо как-то приспосабливаться друг к другу. А вот сейчас муж что-то думает, а мне кажется, что я знаю о чём он думает. Приедет с работы, а я уже знаю, когда где-то промолчать, когда обратиться, чтобы что-то сделать по дому. Это тоже надо знать - моменты, когда лучше обратиться».

Скоро Лаврушины покинут родные стены больниц. Работали все эти годы врачи вместе и отдыхать продолжат тоже вместе. А результаты их труда продолжат жить в тысячах вылеченных пациентов.