Награда для «звёзд» Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»

22 сентября в Мурманском государственном техническом университете состоялась церемония награждения призёров Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», организуемой ежегодно Союзом машиностроителей России.

Площадкой для олимпиады «Звезда» 2019-2020, которая состоялась в регионе впервые, стал технический университет. Известны и победители интеллектуального соревнования. Ученики Мурманского международного лицея Алёна Чермак и Павел Фадеев лучше остальных справились со сложным техническим заданием.

Светлана Деркач, временно исполняющая обязанности ректора Мурманского государственного технического университета: «Дорогие наши призёры! Павел и Алёна, я вас поздравляю с этим замечательным достижением в вашей жизни. Я уверена, что это не первое ваше достижение».

Представители промышленных предприятий, отметили, что такая олимпиада помогает растить кадры и популяризует инженерные специальности. Они вручили школьникам фирменные подарки.

Александр Шишкин, главный инженер АО «СПТБ «Звёздочка»: «Флот должен быть сильным в России, мы с десятым СРЗ вместе поддерживаем его боеготовность. У меня предприятие занимается сервисным обслуживанием кораблей и надводных, и подводных. Если надумаете после школы и после института прийти к нам, милости просим в мою организацию, в город Полярный».

Виктор Глухов, главный инженер АО «10 СРЗ»: «Я очень рад, что ребята в рамках многопрофильной олимпиады «Звезда» решают не только тестовые задачи, но и задачи, которые составлены реальным сектором экономики. Десятый судоремонтный завод на своей территории открывает мини-технопарк «КвантоЛаб», потому что молодые специалисты для отрасли очень важны».

Заводчане очень надеяться, что со временем участников олимпиады станет больше, а хорошие призы они гарантируют.