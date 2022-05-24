Награда от Бога, или Многодетной семье из Мурманска вручили орден «Родительская слава»

Почётную награду и подарки чета Халитовых получили из рук Александра Гуцана – полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В доме семьи Халитовых никогда не бывает тихо и скучно. Светлана и Махмут воспитывают 10 детей – 4 сына и 6 дочек. Старший ребёнок уже работает преподавателем в музыкальной школе, а вот самой маленькой Алсу ещё не исполнилось и двух лет. Главный секрет дружной и гармоничной семьи – это умение слушать и поддерживать друг друга.

Махмут Халитов, многодетный отец: «Стараемся воспитывать детей хорошо, чтобы они научились доброте, родителям помогали с малых лет. Они стараются помогать родителям и старшим. Всегда хорошо получается - старшие помогают младшим, а младшие старшим».

От своих родителей ребята унаследовали самые лучшие черты характера: доброту, щедрость, упорство, отзывчивость и острый ум. Все дети показывают отличные достижения в учёбе, не раз занимали призовые места на олимпиадах и конкурсах различного уровня. Любовь и поддержка, которая царит в семье, помогает преодолевать любые трудности и невзгоды.

Светлана Халитова, многодетная мать: «Мы люди верующие, для нас дети – это награда от Бога, мы каждого принимаем с радостью, конечно, видеть эту радость в детских глазах, эти счастливые улыбки – это самая большая награда».

За заслуги в воспитании детей Светлана и Махмут Халитовы были награждены орденом «Родительская слава». Почётную награду вручил Александр Гуцан, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Александр Гуцан, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе: «Благодарю за честное и ответственное отношение к родительскому делу в воспитании достойных граждан нашей страны, за любовь и заботу – то, что наполняет смыслом жизни каждого человека. От души желаю взаимной поддержки, любви, здоровья и процветания вашей семье».

Орден «Родительская слава» - это не только почётная государственная награда, но и большая социальная помощь многодетным семьям. Родители, удостоенные такого звания, могут претендовать на выплату в размере 5 миллионов рублей. Такое решение принял глава региона.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас на сегодняшний день с учётом семьи, которая сегодня получает награду, уже три семьи, которые награждены орденом «Родительской славы». Все эти семьи уже получили выплату. Данная выплата направлена на приобретение автотранспортного средства, либо на улучшение жилищных условий,».

Многодетная семья Халитовых сегодня отмечала двойной праздник – 24 мая родилась одна из дочерей – Олесе Халитовой исполнилось 12 лет.