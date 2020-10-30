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Награда за верность непростому делу и полувековую службу в медицине

В Мурманской областной больнице наградили врачей, проработавших более 50 лет в этом учреждении. Они не просто лечили все эти годы больных людей, но и продвигали нашу заполярную медицину на новый современный уровень. И что важно, продолжают это делать по сей день.

Больше полувека Василий Машихин работает в областной больнице, последние годы заведует отделением клинико-экспертного контроля. Василий Васильевич не только лечит людей, но и совершенствует систему внутрибольничного управления, контролирует качество оказания лечебно-диагностической помощи в медучреждениях региона. Особенно в такой сложный период.

Василий Машихин, терапевт, заведующий отделением клинико-экспертного контроля Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Сейчас - задача выжить, в таких ситуациях. По сути, сейчас доминирует, к сожалению, помощь больным с коронавирусной инфекцией. Все парализованы, очень большие нагрузки, вся плановая помощь отошла по сути... но мы ждем, когда она закончится».

Гарри Вальтерович Клейн соглашается с коллегой. Ведь, он лично работает с больными ковид-19. И как никто знает, чем опасна эта болезнь. По словам специалиста, зафиксированы даже повторные случаи заболевания коронавирусом, некоторые из них стали для пациентов смертельными. Сложно не поверить словам Гарри Вальтеровича, ведь он 50 лет работает в медицине и в областной больнице. Благодаря Клейну, местные врачи одними из первых в России начали применять экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом и первыми использовали его для аортокоронарного шунтирования. Гарри Вальтерович всегда делится опытом с молодыми коллегами.

Гарри Клейн, анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Мне все еще интересно. Я все еще работаю. Единственное, я не могу так работать, как я это делал в 40 и 50 лет. Конечно, устаю больше. Я пока продолжаю еще оперировать. Участвую в операционных и в две смены иногда работаю».

По признанию доктора Клейна, его жена мечтает, когда он по настоящему выйдет на пенсию и будет сидеть дома, но сам Гарри Вальтерович не торопится это делать. Его энергии можно позавидовать. С этим согласен и министр здравоохранения Дмитрий Панычев, который знает доктора с детства, как друга отца и позже с годами - наставника.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Очень много передовых вещей, не только в плане хайтека медицинского, но и ухода за больными. Все, что есть в реанимации современного и нового в областной больнице, все практически Гарри Вальтеровичем отрабатывалось. Самое главное чувство, которые меня переполняет – это гордость, что я с этими людьми работал, работаю, и они являются моими учителями».

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Безусловно, когда видишь таких людей, испытываешь искренний трепет, восхищение. И думаешь о том, как здорово, что эти люди приехали в Мурманскую область, отдали ей столько лет, всех себя, свою жизнь для блага здоровья северян».

За верность своему непростому делу и полувековую службу в медицине Заполярья врачей Василия Машихина и Гарри Клейна от лица губернатора Мурманской области наградили благодарственными письмами и памятными подарками.

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