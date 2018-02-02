Награды и слова благодарности - спасателям

В Мурманске наградили пожарных – спасателей участвовавших в ликвидации чрезвычайных происшествий и подвели итоги работы.

Конец 2017 года для экстренных служб выдался особенно напряженным, несколько крупных возгораний и взрыв бытового газа произошли в областном центре. Помимо пожарных частей МЧС России в операциях по ликвидации всех ЧП принимал участие и городской отряд спасателей.

Из американских кинофильмов на уровне подсознания у каждого из нас, скорее всего, отложилась такая информация: случилось ЧП, нужно набрать номер 911. Оператор колцентра примет звонок и решит, кто из экстренных служб - будь то полиция, скорая помощь или пожарные нужны пострадавшим. А вот жители России ещё с советского времени запомнили три простых сочетания цифр - 01, 02 и 03, отдельные для каждой из служб. Но всё меняется и теперь, чтобы вызвать спасателей не нужно лихорадочно вспоминать, куда обратиться, есть единый номер 112.

- Существует служба «051», сейчас в пилотном режиме работает программа «112», - напомнил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - В конечном итоге они должны пересечься. И поэтому, как только поступает сообщение о серьёзном происшествии дежурному по телефону 051, то через несколько минут я получаю об этом информацию.

В Мурманске есть свой отряд спасателей, который работает в связке со специалистами регионального МЧС и администрацией. Несмотря на довольно скромный состав, всего 13 сотрудников, ни одно крупное происшествие в Мурманске не обходится без их участия.

- У нас в районе Рог озера потерялся мурманчанин, его долго искали. Мероприятия проводились в 2017 году и на Кольском заливе, когда у нас с моста упало два человека, - напомнил Юрий Осадчук, начальник отдела по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска.

На самом деле начальник отдела по гражданской обороне поскромничал. Мурманские спасатели участвовали и в ликвидации последствий взрыва бытового газа, который произошёл в одном из домов на улице Зелёной в ноябре. Неоднократно выезжали по тревожным сигналам на пожары, которыми так же запомнился конец прошлого года. Но помимо чрезвычайных происшествий, специалисты отряда каждый год дежурят на массовых мероприятиях, будь то крещенское купание или фестиваль спорта «Гольфстрим».

- Бывают ситуации крайне чрезвычайные, сложные, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Очень много времени спасатели уделяют вопросам профилактики. Эта работа не на поверхности, но с другой стороны, наш спасательный отряд ежедневно работает, реагирует на любые вызовы, причём они бывают связаны не только с человеческими жизнями. Иногда они помогают даже животным.

Обычно про людей, связанных с экстренными службами, говорят, что у них нет выходных и праздников. В какой-то мере, это правда, ведь даже когда выдаются спокойные - без боевых выездов дни, спасателям приходится участвовать в учениях, отрабатывая сценарии вероятных происшествий. Так что сегодня спасатели вполне заслуженно получают из рук руководства награды и слова благодарности.