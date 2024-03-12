День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.24 19:30
Награждены отличившиеся при исполнении служебных обязанностей росгвардейцы - участники специально-военной операции
Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии Руслан Кантемиров проверил организацию служебно-боевой деятельности в отрядах ОМОН «Медведь» и СОБР «Росомаха» регионального управления. Помимо этого, генерал-лейтенант вручил пяти бойцам, участникам спецоперации, государственные награды.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова, Жукова и «За отличие в охране общественного порядка» были награждены отличившиеся при исполнении служебных обязанностей росгвардейцы - участники специально-военной операции. Это бойцы, которые задерживали пособников ВСУ, выявляли схроны с оружием и боеприпасами, обеспечивали безопасность гуманитарных колонн, охрану и оборону коммуникаций, объектов повышенной опасности, энергетики и жизнеобеспечения, а также оказывали помощь раненым и пострадавшему населению.
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