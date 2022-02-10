День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.22 19:30
Нагрузка на поликлиники Мурманской области из-за нового штамма «омикрон» сильно возросла
Многие приходят в учреждение, чтобы просто закрыть больничный лист.
Напомним, что теперь закрыть больничный лист после ОРВИ и коронавируса можно дистанционно. На сайте поликлиник Мурманска уже работают простые формы для подачи заявки. Центральные районные больницы в муниципалитетах тоже внедряют этот сервис, но пока принимают заявки на закрытие больничного по телефону.
Накануне глава региона Андрей Чибис посетил одно из медицинских учреждений Мурманска, чтобы проверить как упрощённая система работает на практике.
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