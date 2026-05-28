Нахимовцы НВМУ г. Мурманск прощаются с альма-матер

Недавно они делали первые шаги в обучении, а теперь взрослые воспитанники Филиала Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманск готовятся продолжать свой путь в вузах. Для них сегодня прозвучал последний звонок.

Красивые, дисциплинированные и готовые к выполнению любых поставленных задач. Торжественным строевым шагом выпускники провожают последний учебный год в Мурманском филиале Нахимовского училища. Совсем скоро они получат заветные аттестаты и с честью продолжат нести гордое звание нахимовца.

Позади 7 лет строевой подготовки, морской практики и погружения в традиции учебного заведения. Молодые люди признаются, что будут скучать по этому времени.

Святослав Панкратов, выпускник филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска: «Все эти семь лет мы плечом к плечу шли с товарищами к этому знаменательному дню. Были и падения, и взлёты, без них никуда. Мы очень рады этому дню, но и сожалеем, потому что время это закончилось, столько эмоций пережили вместе».

Достойное воспитание нахимовцев – заслуга преподавателей, которые из года в год растят доблестных граждан нашей Родины.

Андрей Смирнов, воспитатель выпускного курса филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска: «Ребята не только меняются, они ориентируются в постоянно меняющемся мире, они адекватно могут оценивать обстоятельства, в которых они находятся, нести ответственность, брать её на себя, и, как я думаю, такие кадры сейчас очень необходимы флоту».

Добрый, честный, знающий и любящий Родину – именно таким должен быть истинный нахимовец. В этом году выпускаются более 60 человек, и большинство из них продолжат нести славные традиции российского флота в высших учебных заведениях страны.