«Наихудший сценарий»: сотрудники регионального МЧС участвуют в командно-штабных учениях по ликвидации паводков и организации обеспечения их безаварийного пропуска
Согласно легенде первого этапа командно-штабного учения, дежурный синоптик сообщил о сильном потеплении в ближайшие дни. Активное таяние снега и образование затора на реке Варзуга подняли уровень воды. Подтопило левый берег, где находятся 20 жилых домов, магазины и другие объекты.
Все силы и средства территориальной подсистемы были переведены в режим «Повышенной готовности». В рамках учений отработаны практические действия по ликвидации ЧС и организации жизнеобеспечения населения. Второй этап тренировок посвятили ликвидации лесных пожаров и защите населённых пунктов от огня.
Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «Традиционно мы совместно с органами местного самоуправления отрабатываем наихудший сценарий при прохождении этих сезонов. В этом году все органы управления проявляют повышенный интерес к профилактическим мероприятиям. Совместно проводим действия по нивелированию всех негативных факторов, возможного прохождения данных рисков».