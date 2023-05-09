Стоит Победа на твоём пороге. Сейчас она войдёт к тебе. Встречай!

Запомни эти дни.

Прислушайся немного,

и ты — душой — услышишь в тот же час:

она пришла и встала у порога,

она готова в двери постучать.

Она стоит на лестничной площадке,

на тёмной,

на знакомой до конца,

в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке,

кровавый пот не вытерла с лица.

Она к тебе спешила из похода

столь тяжкого,

что слов не обрести,

Она ведь знала: все четыре года

ты ждал её,

ты знал её пути.

Ты отдал всё, что мог, её дерзанью:

всю жизнь свою,

всю душу,

радость,

плач.

Ты в ней не усомнился в дни страданья,

не возгордился праздно в дни удач.

Ты с этой самой лестничной площадки

подряд четыре года провожал

тех — самых лучших,

тех, кто без оглядки

ушёл к её бессмертным рубежам.

И вот — она у твоего порога.

Дыханье переводит и молчит.

Ну — день, ну — два, ещё совсем немного,

ну — через час — возьмёт и постучит.

И в тот же миг серебряным звучаньем

столицы позывные запоют.

Знакомый голос вымолвит:

«Вниманье…»,

а после трубы грянут и салют,

и хлынет свет,

зальёт твою квартиру,

подобный свету радуг и зари, —

и всею правдой,

всей отрадой мира

твое существованье озарит.

Запомни ж всё.

Пускай навеки память

до мелочи, до капли сохранит

всё, чем ты жил,

что говорил с друзьями,

всё, что видал,

что думал в эти дни.

Запомни даже небо и погоду,

все впитывай в себя,

всему внемли:

ты ведь живёшь весной такого года,

который назовут — Весной Земли.

Запомни ж всё! И в будничных тревогах

на всём чистейший отблеск отмечай.

Стоит Победа на твоём пороге.

Сейчас она войдёт к тебе.

Встречай!

Ольга БЕРГГОЛЬЦ.

1945 год.