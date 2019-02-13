Накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана юные полярнинцы встретились с Героем России Владимиром Шарпатовым

Прикоснуться к истории александровцам позволила встреча с уникальным человеком – Владимиром Шарпатовым. Командир воздушного корабля Ил-76 вместе с экипажем больше года находились в плену у талибов в Афганистане. Но, благодаря хитрости, нашим военным удалось сбежать на собственном воздушном судне.

Вспоминать тяжёлые дни в условиях постоянной нехватки пищи и воды - испытание, но для подрастающего поколения Владимир Ильич готов пойти на такие жертвы.

«У нас уже всем известно, что в школьных программах и в воспитательной работе с подростками, запущена патриотическая работа. Она, на мой взгляд, больше проводится для галочки, она больше является кабинетной работой, - считает Владимир Шарпатов, командир корабля ИЛ-76, герой РФ, подполковник в отставке. - А нужно, чтобы было живое общение с детьми, с юношами, даже со взрослыми, порой необходимо разговаривать, потому что сегодня пытаются извратить нашу историю. А когда говорят живые свидетели, то это уже ничем не переделаешь».

Указом Президента Российской Федерации командиру ИЛ-76 Владимиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину было присвоено звание «Герой России». Члены экипажа награждены орденами Мужества.

По реальной истории дерзкого побега отважных российских пилотов в 2010 году был снят и вышел в прокат художественный фильм «Кандагар».