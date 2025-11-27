Накануне 320-й годовщины морской пехоты России на Северном флоте увековечили память морского пехотинца и Героя России Романа Манкевича

Имя старшего сержанта присвоили противодиверсионному катеру «П-371».

Противодиверсионный катер Кольской флотилии разнородных сил «П-371» теперь носит имя Романа Манкевича, который погиб 26 октября 2022 года в ходе наступления в районе Новосёловского населённого пункта в Луганской области. Мужчина в стрелковом бою закрыл собою товарища. Сохранил ему жизнь, пожертвовав своей.

Спартак, сослуживец: «У него был богатейший боевой опыт, он был постоянно инициативен, проявлял себя многогранным человеком. Он и в компании всех подбадривал, был всегда неунывающий, весёлый, отличный семьянин был, у него двое детей. Был, скажем так, впереди всего подразделения, тянул весь личный состав за собой».

Диана Манкевич, дочь Героя России Романа Манкевича: «Папа был для меня героем и до всех произошедших событий он всегда подавал пример мудрого и целеустремленного человека, воспитывал в нас честность и порядочность. Совершив свой подвиг, он в очередной раз доказал, что является достойным примером не только для своей семьи, но и для подрастающего поколения».

Роман Манкевич был заместителем командира взвода и командиром отделения 1-го батальона морской пехоты 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады. За мужество и героизм при исполнении воинского долга Указом Президента России ему присвоили звание Героя Российской Федерации.

А теперь состоялась торжественная церемония присвоении его имени противодиверсионному катеру.

Эдуард Михайлов, начальник штаба Северного флота: «С этого дня он снова в боевом строю. Его имя на борту современного боевого корабля, который защищает северные морские рубежи нашей родины».

Дмитрий Певцов, народный артист России, актёр театра и кино: «Такие воины, как Роман Манкевич, подтверждают нашу генетическую способность делать то, что делали наши предки на Куликовом поле, под Брестом, под Москвой, под Курском».

На торжественной церемонии был зачитан приказ главнокомандующего Военно-морским флотом России, а начальник штаба Северного флота и дети старшего сержанта Манкевича освободили от занавешивающей ткани надпись на корпусе катера с присвоенным именем.