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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.25 19:30

Накануне 80-летия Великой Победы в Мурманском краеведческом музее открылась выставка «Фронтовые письма»

На экспозициях можно увидеть, как переживали военное время обычные люди и о чём писали в своих письмах герои, которые ценой своей жизни защищали Родину.

«Здравствуйте, дорогая мама. Пришлите пожалуйста свою фотокарточку. Мама, вам просьба – пишите чаще. Потому что должен переменить место службы, и потом, кроме как от вас с папой не получишь писем ни от кого. Погода у нас стоит в Мурманской области холодная, дожди со снегом. Мама, вы много не расстраивайтесь. Будьте спокойны. Целую крепко, твой сын Толя», - это одно из простых и эмоциональных писем Анатолия Бредова, которые он писал за два года до получения звания Героя Советского Союза посмертно. Оригинал письма стал частью выставки «Фронтовые письма», которую торжественно открыли в Мурманском областном краеведческом музее.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «За годы войны было отправлено 10 млрд 700 млн почтовых отправлений: письма, секретки, бандероли. Они связывали родной дом с красноармейцами и наоборот. Сейчас очень важно об этом говорить».

Особое место в выставочном зале занимает инсталляция в виде письма-треугольника, символизирующая связь между фронтом и тылом. Кроме того, на экспозиции представлены личные вещи бойцов, пожелтевшие от времени фотографии, которые хранили в солдатских гимнастёрках, подлинники фронтовых писем. Переписка солдат с родными – одна из самых трогательных частей экспозиции.

Константин Коткин, заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного краеведческого музея: «Пишет Люда Алексеева своему отцу на фронт и прикладывает свою прядку волос, как напоминание о доме. Это очень знаковый предмет, как желание, чтобы папа вернулся».

Александр Менус, художник, дизайнер выставки: «Это сегодня нам легко, мы написали в компьютере, телефоне и получили тут же сообщение. А тогда надо было написать рукой… У солдат были маленькие карандашики, поэтому все письма были написаны карандашом».

Выставка отражает взгляд на военное время обычных людей. В нашей стране в каждой семье есть свои герои, память о которых нужно чтить и передавать.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «У меня отец воевал, прошёл всю войну, он также писал своим родным письма. У нас сохранились, правда, уже довольно истрепанные сообщения… Но это та связь, которая восстанавливает не только близость братьев, сестёр, матерей, восстанавливает события. Но это ещё и напоминание мне, как дочери, что мой папа человек, который боялся, тосковал, любил, а не только проявлял мужество на полях войны».

Наталья Камардина, посетитель выставки: «Специально привезла внучку из Снежногорска, чтобы начать знакомить с нашей историей. Наши родители, деды были связанны с Мурманском, с военным временем. Хотелось, чтобы внуки и правнуки знали свои корни».

Галина Липатова, посетитель выставки: «Привела внуков посмотреть, мы осмотрели уже все экспозиции».

Познакомиться с экспозицией в стенах Мурманского областного краеведческого музея все желающие могут до 3 августа.

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