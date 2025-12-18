Накануне Дня энергетика в Мурманске чествовали сотрудников АО «Мурманэнергосбыт»

Сразу четыре котельные отмечают в эти дни свои юбилеи. Трём из них исполнилось 60 лет.

Вручить награды и пожать руки людям, которые обеспечивают теплом северян, пришли вице-губернатор Ольга Вовк, министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

«Мурманэнергосбыт» – это 49 котельных в трёх десятках муниципалитетов, что составляет практически 80% Мурманской области. Поэтому и внимание к работе предприятия особое.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Надёжность теплоснабжения для такого арктического региона, как Мурманская область, это принципиальная задача, потому что у нас зима девять месяцев, а иногда и дольше и для того, чтобы у нас население всегда было в тепле, в уюте в комфорте».

Зинаида Середа, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Мы сегодня хотим поздравить теплоэнергетиков в лице АО «МЭС», пожелать им горячих сердец, которые согревают не только их, но и жителей всей Мурманской области. Благодаря им у нас тёплые дома, школы, больницы, детские сады. Все мы всегда обогреты их любовью, которая передается нам по тепловым сетям».

Работа котельных машинистов и слесарей порой лишена романтики и не видна людям, но председатель Мурманской областной Думы, знает о ней не понаслышке. 8 лет на посту начальника военного гарнизона, 15 - главой ЗАТО Видяево – он, как никто другой, ценит труд теплоэнергетиков.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Устройство любой котельной я знаю. Я знаю, как заглушить трубки, как заменить дымосос, вентилятор, мазутонасосную станцию. Я благодарен всем, начиная от начальников смен, операторов, электриков, слесарям, за их труд. За оборудованием нужен человеческий глаз и обслуживание, а это дорого стоит».

Сегодня работы у теплоэнергетиков прибавилось. Перспективы газификации региона и переводу котельных с мазута на голубое топливо, замена километров тепловых сетей по программе реновации ЗАТО. Подключение вновь строящихся объектов.

Принято решение, что строящийся жилой микрорайон на Поморской набережной в Коле тоже обеспечат теплом специалисты АО «Мурманэнергосбыт». Всё это стало возможным благодаря прочному фундаменту, который заложили прежние поколения теплоэнергетиков. И сегодня мы говорим спасибо людям, которые строили первые котельные и развивали отрасль на Крайнем Севере.