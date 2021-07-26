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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.21 19:30

Накануне Дня ВМФ в столицу подводных сил прибыли гости, чтобы поздравить 31-ю дивизию подводных лодок с 60-летием

60 лет исполнилось со дня образования 31-й дивизии подводных лодок. Здесь свой путь начинали многие офицеры, служили будущие адмиралы и командующие флотами.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Был распределён на Северный флот, попав 30 с лишним лет назад на один из самых мощных кораблей «Брянск». Горжусь, что моя жизнь посвящена Военно-морскому флоту».

Указом Президента Российской Федерации 31-й дивизии подводных лодок присвоен орден Нахимова.

Степан Кельбас, командир 31-ой Краснознаменной ордена Нахимова дивизии подводных лодок стратегического назначения подводных сил Северного флота: «Это высокая оценка нашего ратного труда. Все подводники соединения горды этим. Особо хочу отметить экипажи, которые внесли значительный в этом году вклад в повышение обороноспособности государства, выполнение учебно-боевых задач в Арктике, которые участвовали в экспедиции «Умка», успешно выполнили поставленные задачи».

А подводный крейсер «Князь Владимир» из состава дивизии принял участие в главном параде Дня ВМФ в Кронштадте. Со сцены в адрес подводников прозвучали тёплые слова поздравлений

Среди почётных гостей бывшее командование дивизии и подводных сил. Ветераны Военно-морского флота стали для нынешних моряков не только примером стойкости и силы, но и настоящими учителями. Они и сейчас не могут оставить море.

За каждым сильным мужчиной - моряком и подводником непременно стоит женщина, которая с нетерпением ждёт на берегу возвращения мужа с каждого дальнего похода, с каждого погружения.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Очень большую роль играли женсоветы. Моё мнение, я вот был на заседаниях женсоветов в Гаджиево, чтобы и дальше продолжалась такая активная работа женских советов».

В прошлом месяце депутатами был рассмотрен один из ключевых для городов области законопроект. Он касается присвоения городам почётных званий

Общественники предложили официально присвоить гарнизону Гаджиево звание «Город морской доблести». Депутаты облдумы также инициативу поддержали. И теперь уже в таком статусе город посетили для поздравлений с юбилеем шефские делегации из Тульской и Саратовской областей, Ставропольского края и Республики Карелия.

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