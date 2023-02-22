Накануне Дня защитника Отечества в школе №269 города Снежногорска открыли «Парту Героя»

Она стала четвертой ученической партой в ЗАТО Александровск с нанесённым на неё портретом и именем человека, проявившего особые доблесть и мужество.

В 2011 году 22-летний снежногорец Владимир Етоев проходил службу в Нижнем Новгороде. Во время проведения штабных учений мотострелковой бригады младший сержант ценой собственной жизни спас командира взвода. Спустя два года был награждён орденом Мужества посмертно.

Теперь же в школе №269 города судоремонтников торжественно открыли «Парту Героя». В числе присутствующих на церемонии была и мама погибшего сержанта:

- Для меня этот день очень важен: я горжусь сыном. Для меня имеет большое значение, что его помнят и будут помнить.

Это четвертая «Парта Героя». Установленная в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск.

Напомним, что право сидеть во время уроков за ней даётся не каждому. Ученик должен иметь особые заслуги в учёбе, общественно-полезной, творческой деятельностях, участвовать в жизни школы, быть образцом поведения за её пределами.

На стене учреждения, выпускником которого был Владимир, установлена мемориальная доска. Теперь имя Етоева также официально присвоено юнармейскому отряду 269-й школы.