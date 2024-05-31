Накануне Дня защиты детей в ЗАТО Александровск наградили участников ежегодного конкурса «Семья года»

А также провели интерактивные игры для ребят из Центра социального обслуживания.

Семейными традициями со всей Мурманской областью поделилась семья Гаджиевых. Благодаря им, папа, мама и дети из города подводников стали лауреатами регионального этапа ежегодного конкурса «Семья года».

Вместе Гаджиевы занимаются спортом, готовят обеды и ужины, участвуют в конкурсах. Чтобы воспитать активных и талантливых детей, а у Эльвиры и её мужа их трое, нужно не так много, делится секретом хранительница очага.

Эльвира Гаджиева, участник конкурса «Семья года», г. Гаджиево: «Скорее всего, и прежде всего, надо быть примером. У нас и папа участвует, и я везде с собой детей беру, поэтому нужно показывать, что мир интересен, а не просто дома сидеть с гаджетами».

Ольга Гарагуля, директор Снежногорского Центра социальной поддержки населения: «Дети – это движущая сила, но мы отлично понимаем, если будут инертные родители, то будут и пассивные дети. Дети всегда берут пример с родителей».

Благодарности лучшим семьям большого ЗАТО от Министерства труда и социального развития Мурманской области за участие в конкурсе вручили на празднике, посвящённом Дню защиты детей. На событие, помимо участников семейного состязания, пригласили воспитанников групп Центра социального обслуживания населения. Здесь новых друзей ищут и находят детки с особенностями и те, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации. Специалисты стараются дарить яркие эмоции и приятные впечатления им как можно чаще.

Виктория Неплюева, директор Полярнинского комплексного Центра социального облуживания населения: «Дети смогут почувствовать, что они значимы, умны, творчески подкованы. Тем более, что День защиты детей открывает летние каникулы. Здорово, дети могут играть и беззаботно радоваться жизни. Пусть подольше они остаются детьми».

Праздник для детей – это итог взаимодействия двух волонтёрских объединений: «Доброцентра» и «Энергии добра». Основу второй составляют ребята дневной группы пребывания, в жизни которых сейчас наступили трудные моменты. Так, они учатся акцентировать внимание на лучших человеческих качествах и чувствах.