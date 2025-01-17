Накануне Крещения мурманские росгвардейцы встретились с настоятелем храма Русской православной церкви

Протоиерей Владимир Семёнов провёл духовно-просветительскую беседу с силовиками.

Настоятель Мурманского Храма Святого великомученика Пантелеимона Владимир Семёнов напомнил росгвардейцам о традициях и значении Крещения Господня. По мнению Протоиерея, этот праздник стал народным, благодаря крещенским купаниям.

Владимир Семёнов, настоятель Храма Святого великомученика Пантелеимона г. Мурманска: «Господь прощает человеку только в случае его покаяния. Это таинство исповеди. Предосудительного в этом купании ничего нет. Те, кто имеет здоровье, силу, желание, могут прийти в этот день и замечательно искупаться, поддержать своё здоровье».

Но тем, кто хочет избавиться от своих грехов, настоятель рекомендует подготовиться, придя в храм для исповеди. К слову, росгвардейцы будут среди тех, кто в ночь с 18 на 19 января обеспечивает безопасность на купелях.

Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области: «Наши военнослужащие сотрудники, как и все жители нашей страны, принимают участие в данном мероприятии».

Представители ведомства имеют чёткие рекомендации по взаимодействию с традиционными религиозными объединениями, но обычно в Заполярье праздник проходит тихо и спокойно.