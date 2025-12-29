Накануне нового года Андрей Чибис передал Мурманской областной станции скорой медицинской помощи 20 новых машин

Автомобили отправятся на подстанции в 11 муниципалитетов региона и в Центр медицины катастроф.

Транспорт класса «В» готов к большинству экстренных вызовов – от сердечного приступа до серьёзных аварий.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Машины с зимней резиной и страховкой, практически завтра разъедутся по местам дислокации».

Задача этих специализированных машин быстро добираться до пациента, стабилизировать его состояние и доставить в больницу. Внутри автомобилей мобильное отделение реанимации, есть дефибриллятор-монитор, аппарат ИВЛ, набор для оказания помощи при ДТП и десятки укладок с медикаментами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подавляющее большинство муниципалитетов это обновление получат».

В рамках плана «На Севере – Жить!» регулярно ведётся необходимая работа по обновлению автопарка скорых. Сейчас в регионе уже 218 современных автомобилей.