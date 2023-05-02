Накануне Первомая в Мурманске состоялся общегородской субботник

На него выходили семьями, подъездами и трудовыми коллективами.

Холодный ветер не смог помешать трудовому десанту, высадившемуся в парке у Семёновского озера. Яркие жилеты и флаги указывали на принадлежность участников субботника к тому или иному предприятию.

Илья Бармин, заместитель генерального директора АО «Мурманэнергосбыт»: «Изначально заявились 30 человек, а пришли более сорока. Это сплачивает наш коллектив, для предприятия это польза, для города польза».

На уборку территории Семёновского озера вышло 7 трудовых коллективов, включая муниципальных служащих из управления Ленинского округа.

Кристиан Поливина, главный специалист администрации Ленинского округа: «Как только снег сходит, начинаем убираться. Будем убирать всю территорию».

Демченко Влада, председатель молодёжного совета АО «ММТП»: «После весны всегда грязно, но, как я думаю, всеми нашими силами всё станет здесь чище. Мы будем стараться».

Площадь уборки и фронт работ внушительные. В прошлом году только с улицы Александрова и прилегающей к ней лесопарковой зоны было вывезено три самосвала мусора. Зато в этом году – проводить там генеральную уборку не пришлось.

Павел Саенко, заместитель начальника управления Ленинского административного округа: «Мусора становится меньше. С каждым годом у нас становится всё сложнее найти место для общегородских субботников, а это очень хорошо, это не может не радовать».

К рыхлению снега и сбору прошлогодней листвы привлекли и подрастающее поколение.

Марина Шалейкина, сотрудник АО «Мурманэнергосбыт»: «Это мои дети: Серёжа и моя дочка Алёна. Они будут нам помогать. Мы тут рядом живём, любим, когда у нас чисто и красивого».

Мусора меньше, а людей, принимающих участие в субботниках, больше. Только в Ленинском округе Мурманска потребовалось обеспечить инвентарём – граблями, лопатами и метлами - четыре сотни человек.