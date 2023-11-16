День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.23 19:30
Накануне праздника Дня участкового в администрации Мурманска наградили отличившихся представителей профессии
Им вручили грамоты и подарки.
Участковых оценивали по количественным и качественным критериям: по числу составленных протоколов и проживающих граждан на обслуживаемой территории, количеству рассмотренных обращений, участии в охране общественного порядка, совершенным на обслуживаемом участке правонарушениям, профилактической работе и многому другому.
По результатам конкурса лучшими блюстителями закона стали шесть полицейских в номинациях «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних».
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