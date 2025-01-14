Накануне праздника Крещение Господне, который ежегодно отмечается православными христианами 19 января, в Мурманске пройдут традиционные купания в проруби

Крещение Господне, или Богоявление – один из самых значимых праздников у православных христиан. В этот день верующие посещают храмы, чтобы понаблюдать за обрядом освещения воды, а также исповедоваться и причаститься.

Среди россиян и, в частности, у нас на севере широко распространён и другой обычай – купание иордани. В ночь с 18 на 19 января верующие собираются у водоёмов, чтобы трижды окунуться в холодную воду. В этом году в Мурманске жители и гости города по обыкновению смогут пройти обряд омовения на Семёновском озере, где для них будет организована купель.

К слову, окунание в прорубь на Крещение – исключительно народная традиция. Она не предписана церковным уставом. И хотя священнослужители не порицают верующих за прохождение обряда омовения, они вместе с тем подчеркивают, что он не способен избавить людей от грехов. Более того, по их мнению, во избежание негативных последствий для здоровья неподготовленному человеку к крещенским купаниям следует подходить с максимальной осторожностью.

Отец Игорь, священник храма Спаса на водах: «Многие люди считают, что при окунании в воду прощаются все грехи. Нет. Этого не происходит. Церковь приветствует здоровый образ жизни. Занимаемся спортом, закаляемся. Можно окунаться в воду, если позволяет здоровье. Но это не более того. Даже, порой, это погружение в воду на водоёмах без благословения, а тем более без какого-то обеспечения безопасности плохо заканчивается для людей».

Тем не менее, на протяжении многих лет в день Крещения в иордань на Семёновском озере погружаются около полутора тысячи мурманчан, в том числе и совершенно неподготовленных. Их не пугают ни жестокий северный мороз, ни колючий снег, ни возможные плачевные последствия для здоровья.

Чтобы исключить ЧП, каждый год в местах купания неустанно дежурят сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также бригады скорой медицинской помощи.

Анна Пронина, фельдшер скорой помощи: «Не бывает происшествий, слава Богу! Ожидаю, что всё пройдёт хорошо, благополучно».

К слову, окунается в ледяную прорубь каждый год и глава региона Андрей Чибис. Обычай настолько ему полюбился, что он сделал закаливание неотъемлемой частью своей жизни.

Всего в Мурманской области будет оборудовано 15 иорданей. Так что любой северянин сможет подобрать удобное для себя место и присоединиться к крещенским купаниям в ночь с 18 на 19 января.