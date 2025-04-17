Накануне Всемирного дня донора крови в Мурманской областной станции переливания крови прошла акция «Мы за донорство!»

В рамках мероприятия учреждение пополнило запасы крови перед длительными выходными.

Для того чтобы спасти чью-то жизнь не обязательно выбирать профессии пожарного или врача, достаточно стать донором крови. Ежедневно в её компонентах нуждаются более 4-х тысяч жителей нашей страны.

Елена Михайлова, заместитель главного врача станции переливания крови: «Ежегодно на нашей станции мы заготавливаем около 10 тысяч литров цельной крови и выпускаем компоненты крови для медицинских организаций города Мурманска и области. Ежегодно на нашу станцию для донации крови и её компонентов приходят около 5 тысяч доноров, около тысячи человек приходят к нам впервые, а большая часть доноров остаётся с нами на долгие годы».

Например, Елизавета Урядникова впервые пришла сдать плазму крови. Девушка давно хотела стать донором, однако, ей по медицинским показаниям было запрещено проводить такие манипуляции. И вот совсем недавно Елизавете дали разрешение.

Елизавета Урядникова, донор: «Внезапно он совпал с Днём донора. Мне настолько приятно, что я могу сейчас поделиться своей частичкой с теми, кто в этом очень нуждается».

В рамках акции, приуроченной к Национальному дню донора, на станцию переливания крови пришёл и директор Мурманского медицинского колледжа Андрей Савенков. Ранее он уже сдавал кровь для своей коллеги.

Андрей Савенков, донор: «Если донорство для меня не совсем новый и необычный опыт, то всё равно какие-то медицинские процедуры и в том числе сдача крови проводится и на периодических осмотрах для педагогических работников. Ничего волнительного и сверхнеобычного в этом нет».

Акция «Мы за донорство» собрала в стенах областной станции переливания крови немало неравнодушные северяне. Однако, её завершение совсем не означает, что принимать кровь здесь больше не будут. Её так же можно будет сдать, предварительно записавшись на приём.