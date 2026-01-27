Накануне Всемирного дня таможни в лицее №2 Мурманска кадеты профильного класса принесли клятву верности

В этом году в 12 субъектах России открылись профильные таможенные классы, а в мурманском лицее №2 такая работа ведётся уже четверть века.

Альберт Дужак, первый заместитель начальника Мурманской таможни: «Мы выстраиваем свою работу таким образом, чтобы подготовить будущую смену. Разработана программа и наши специалисты проводят занятия с лицеистами, выезжают на морские, воздушные и автомобильные пункты пропуска, знакомятся с кинологической службой. Мы надеемся, что многие кадеты выберут местом свой учебы Российскую таможенную академию».

Виталий Лаврухин, директор мурманского лицея №2: «Для детей это класса - это возможность получить не только знания по школьным предметам, и развивать в себе чувство долга, обучаясь у сотрудников Мурманской таможни».

За годы сотрудничества с лицеем Мурманская таможня дала путевку в жизнь 13 выпускам лицеистов. А с 2022 года ребята, выбравшие своим призванием таможенное дело, носят кадетскую форму.

Мурманская таможня осуществляет свою деятельность в Архангельской и Мурманской областях, а также Ненецком автономном округе. Сотни километров государственной границы, 10 пунктов пропуска, 12 таможенных постов.