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День за днём с «Арктик-ТВ»29.05.17 19:30

Наказание за преступление 14-летней давности

Жителя Апатитов приговорили к колонии за убийство пенсионера, совершенное в юности. Сам фигурант был уверен, что уголовное дело пылится в архиве.

Следственно-аналитическая группа по преступлениям прошлых лет назначила по делу об убийстве 2003 года новые проверки и экспертизы. Они и вывели на след подозреваемого, который всё это время провёл в Апатитах и был уверен, что смерть пенсионера сошла ему с рук. На следственном эксперименте 33-летний житель Апатитов Павел В-ов подробно рассказал следователем, как пьяная ссора в далеком 2003 году закончилась поножовщиной. А вот на суде отказался от своих слов, но служители Фемиды, изучив доказательства следователей, вынесли вердикт: «Виновен».

- Было установлено, что 18-летний парень в ходе совместного распития спиртных напитков с 70-летним соседом, затаив на него обиду и злость, решил убить его, - рассказывает Вячеслав Голиков, старший следователь следственного отдела по г.Апатиты СКР по Мурманской области.

События января 2003 года обвиняемый помнил неплохо. На следственном эксперименте он показал, где стояла мебель в квартире в день убийства, вспомнил, как вооружился кухонным ножом и нанёс пенсионеру два удара в грудь. Оружие выкинул в форточку, а сам ушёл выпивать уже с другими собутыльниками. Вызывать «скорую» истекающему кровью пенсионеру он даже не подумал.

Причину конфликта Павел В-ов не помнит, говорит, что просто хотел успокоить собутыльника. Он не подумал тогда и о том, что человек может умереть от травм. Только на суде, видимо, осознав неизбежность наказания, Волков отказался от своих слов. Впрочем, на решение Фемиды это не повлияло. Суд квалифицировал действия Павла В-ва как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, приговорив к 6 годам 8 месяцев колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу, возможно, что фигурант будет его обжаловать в апелляционной инстанции.

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