Накопившийся мусор и крысы возмущают мурманчан

В редакцию телеканала «Арктик-ТВ» обратились жильцы дома №7 по улице Полярные Зори с проблемой вывоза мусора во дворе. Наша съёмочная группа отправилась на место, чтобы попробовать разобраться в ситуации.

Мусорные баки и оборудованная площадка для крупногабаритного мусора во дворе на улице Полярные Зори есть. Однако, по словам жильцов, например автомобильные шины здесь лежат уже год, и никто их увозить не хочет. Кроме того, мурманчане недовольны тем, что контейнеры установлены только у них, а мусор сюда выбрасывают жители соседних домов и магазинов.

Оксана Карпенко, мастер МУП: «Всего лишь раз в неделю должен вывозиться крупногабаритный мусор с контейнерной площадки согласно графику при таком количестве домов, жители которых складируют мусор на этой площадке. Этого очень мало. Почему не вывозится строительный мусор с контейнерной площадки? Региональный перевозчик хочет, чтобы это делали управляющие компании».

Но на этом беды не заканчиваются. Рядом с мусорной площадкой есть гараж и в нём живут крысы. Строение принадлежит одному из жителей, который, по словам соседей, копит там хлам, привлекающий грызунов.

Светлана Поспелова, мурманчанка: «Крыс у нас не пересчитать. Бегают под ногами, мы им уступаем место. По вечерам из этой хатки раздаются визг и шорохи. Дочь у меня поздно возвращается домой, она обходит неизвестно какими путями это место, потому что они бегают везде».

В момент, когда мы вели съёмку, ни одной крысы рядом не оказалось. Остаётся только верить словам жильцов.

Такие ситуации нередко можно увидеть в разных дворах нашего города. И решить их можно будет только тогда, когда ответственные службы начнут выполнять свои обязательства.