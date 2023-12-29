Накрываем праздничный стол вместе со специалистами Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота

Ёлка, гирлянды, подарки. Всё это создаёт непередаваемую атмосферу волшебного праздника. Но всё же в главную праздничную ночь большую часть времени мы проводим за столом. И так хочется, чтобы блюда на столе были не только вкусными, но и красивыми. Чтобы узнать, как добиться вау-эффекта от оформления, мы обратились к поварам Мурманского строительного колледжа имени Момота.

Екатерина Хармич, преподаватель Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Для оформления стола используются различные вариации посуды, декоративных элементов, инвентаря, кухонной утвари. Главное, чтобы это всё сочеталось по цвету, по фактуре и стилю».

Цвета этого Нового года зелёный, красный, серебристый, золотистый.

Чтобы сервировка вашего стола выглядела, как ресторанная вам понадобятся: скатерть, сервировочная салфетка, подстановочная тарелка, обеденная тарелка, приборы и стекло. Для каждого напитка свой бокал.

Красота в деталях, создать нужный антураж помогут тематическая посуда, декоративные свечи или даже эффектно сложенные салфетки. Так, например, есть несколько вариантов как просто и быстро оформить текстиль.

А что насчёт праздничного меню? Каким оно должно быть, чтобы угодить Дракону – символу 2024-го, рассказал преподаватель колледжа Денис Бабиков.

Денис Бабиков, преподаватель Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Есть три положения успешного новогоднего стола. Это обязательно блюдо, которое вы любите – независимо, можно ли по восточному календарю его употреблять. Обязательно новое блюдо и новый год. Обязательно нужно, чтобы в приготовлении нового блюда учувствовали все члены семьи, независимо от того насколько развиты их кулинарные таланты. И третье, обязательный компонент - это блюдо из детства».

В совокупности этих критериев вы получите, пожалуй, самый вкусный и запоминающийся ужин. А так как мы живём в регионе богатом рыбой, морскими деликатесами и вкуснейшими ягодами, то подача этих продуктов на стол тоже может стать отличной традицией.

А примеры таких блюд нам наглядно показали учащиеся Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

Благодаря правильному оформлению и не менее интересной подаче блюд праздничное настроение поднимается вдвойне. Окружайте себя прекрасным в Новом году, пусть приятных моментов в вашей жизни будет больше!