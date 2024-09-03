Наладить «зелёный коридор» для участников СВО и их семей

Специалисты сурдологи не только провели комплексное обследование слуха, но и встретились в Госфонде, чтобы обсудить развитие проекта на территории Мурманской области и дальнейшее сотрудничество.

В филиале Госфонда «Защитники Отечества» в Мурманске состоялась встреча, посвящённая реализации проекта, благодаря которому проводится комплексное обследование слуха участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Нет смысла скрывать, что участники СВО получают травмы, причиняется вред их здоровью, ребята возвращаются и, конечно же, наша святая задача помогать им восстанавливать здоровье. А для тех, кто ещё находится на передовой, важно, чтобы семьи их были окружены заботой и в том числе по медчасти».

Игорь Драгун, заместитель руководителя Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области: «Мы здесь собирали наших ветеранов. Это было несложно, поскольку они все наблюдаются нашими социальными координаторами. Три недели собирали списки, предъявили Министерству здравоохранения – ребята подъехали, кто желал».

В области сурдологии, как, пожалуй, и в любой медицинской стезе, есть много специфических травм. Поэтому такой обмен опытом между врачами можно назвать бесценным.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Основная проблема в том, что нарушение слуха в следствии боротравмы, которая бывает на войне, очень часто протекает скрыто. И это не в силу нашей недееспособности сурдологической. Это экспертное мнение наших коллег из головного института, который занимается этими проблемами».

В рамках круглого стола важно было прийти к пониманию, как организовать этот «зелёный коридор» для участников СВО и их семей, как вести таких пациентов и сопровождать в дальнейшем.

Антон Мачалов, начальник научно-клинического отдела аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации ФГБУ НМИЦО ФМБА России: «Мы сегодня обсудим дальнейшую маршрутизацию данной категории пациентов, где они будут проходить дальнейшее лечение: либо хирургическое, либо консервативное лечение, либо будут проходить реабилитацию. Либо на территории Мурманской области, либо будут маршрутизированы в федеральные учреждения. И наша задача сделать этот процесс максимально прозрачным, доступным, чтобы любой человек мог понимать, как он может получить данный вид помощи».

Мурманская область - одна из немногих регионов, который впервые участвует в таком проекте.