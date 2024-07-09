Наличие ОСАГО при постановке машины на учёт проверять не будут

Однако, проверят уплату утилизационного сбора. Также автовладельцам разрешат прекращать регистрацию машины после её продажи до истечения десяти дней.

Эти поправки в закон о регистрации транспорта подписал Владимир Путин.

Утильсбор существует двух видов. Льготный – для физических лиц, которые ввезли машину для себя, и полноценный – для тех, кто ввез её для продажи. Таможня при оформлении льготного утильсбора будет передавать в ГАИ информацию об ограничениях на регистрационные действия с автомобилем. Поэтому при покупке машины с рук автовладельцам придётся самим выяснять, в каком объёме был уплачен этот сбор, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Сейчас, чтобы прекратить регистрацию проданного авто, требуется ждать десять дней. Этот срок даётся новому собственнику для постановки машины на учёт. Однако за это время он также может «привезти» старому хозяину штрафы. Поэтому возможность прекращать регистрацию сразу после оформления договора купли-продажи застрахует прежних собственников от подобных ситуаций.

Но такую возможность получат только те, кто оформил договор в электронном виде через портал «Госуслуги» или у нотариуса.

Для остальных всё останется, как и раньше. Закон вступит в законную силу с 1 марта будущего года.